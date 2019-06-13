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Мужчина скончался на проходной больницы в Текстильщиках

15:06
  • четверг
  • 13 июня 2019

Подробности инцидента устанавливаются

Следственный комитет проводит проверку по факту гибели мужчины недалеко от 68-ой больницы в Текстильщиках, сообщает "ТВ Центр".

Всё произошло во вторник вечером. Охранник отказался вызвать врачей. С такой просьбой к нему обращалась прохожая, которая увидела, как стало плохо молодому человеку. Охранник порекомендовал ей самой вызвать скорую помощь. Врачи вскоре приехали, но смогли лишь зафиксировать смерть.

"По камерам видно, что к охраннику на пропускном пункте въезда в больницу подбегает девушка и вероятно просит, чтобы охранник оказал содействие в организации медицинской помощи. В связи с тем, что охранник не предпринял никаких мер и не сообщил о факте происшествия сотрудникам больницы, в настоящее время он уволен", - рассказали в Департаменте здравоохранения Москвы.

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