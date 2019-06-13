"Мой район": как Нагатино-Садовники превратился в территорию отдыха

Что еще ждут москвичи от программы "Мой район"?

Территория отдыха - так теперь называют Нагатино-Садовники. Комфортные дворы и современные спортивные площадки, уютные скверы и парки, а ещё велосипедные дорожки и пешеходные маршруты - всё это появилось там благодаря масштабному городскому проекту. А скоро местные жители ещё и яблоки начнут собирать - прямо в шаге от дома.

Этот живописный городской парк вырос на месте большого пустыря. Разбить его планировали к Олимпиаде-80, но появился он на 10 лет позже. А еще через 25 парк капитально реконструировали. Это теперь совсем другое место – размеченные пешеходные и велосипедные дорожки. Детская площадка, как из фантастического фильма. Качели, паутинки. Кленовые аллеи по кругу, а внутри лавочки. В общем, прекрасное место для отдыха и для тренировок, передает "ТВ Центр".

Эта группа с палками для скандинавской ходьбы занимается здесь в рамках программы "Московское долголетие". Успех тренировки, говорит Лариса Бреднева – правильное дыхание.

Комфортно не только в "Садовниках", рассказывают местные жители, но и в маленьких скверах, разбитых по всему району. Из-за яблок – наследия "дворцовых садоводов" - район получил свое название "Садовники". А вот Нагатино якобы произошло от словосочетания "на гати", что означало топкое место. Не удивительно - ведь Москва-река рядом.

Это самая длинная набережная в столице. От Даниловского моста до Судостроительной улицы почти 6 километров. Два берега Москвы-реки соединяет единственное в городе сооружение, по которому поезда метро и автомобили проезжают совсем близко друг к другу.

Варшавская, Каширская, Коломенская, Нагатинская. С центром Москвы и другими районами Нагатино-Садовники связан линиями метрополитена. Здесь сразу 4 станции. А еще трамваи, троллейбусы и автобусы. Один из них идет по маршруту С8. На нем можно добраться до всех социально значимых объектов района. А ведь раньше приходилось ходить пешком.

Теперь все близко – и поликлиника, и торговые центры и даже театр. Филиал МХТ имени Чехова скоро будет прямо под боком. Полным ходом идет строительство одного из самых современных залов Москвы и России, с возможностью трансформации сценического пространства. Оно будет опускаться и подниматься. Поэтому режиссеры смогут использовать любые театральные приемы. А актеры играть и на сцене, и в зале.

Уникальный объект даст возможность реализовать любые современные проекты и выйти на мировой уровень. А значит, театр станет основным местом притяжения. И не только жителей этого района, но и всей Москвы. Открытие планируют к 2021 году.

Елена Макарова, "ТВ Центр".