Российская авиация уничтожила террористов по просьбе Турции

Боевики нарушили режим тишины в Идлибе

ВКС России нанесли четыре бомбовых удара по террористам в сирийском Идлибе. Это сделано по просьбе Турции, наблюдательный пост которой был обстрелян на территории провинции, сообщили в Минобороны.

В результате удара в районах населенного пункта Докмак и высоты Джебель-Таверта уничтожены крупные скопления боевиков и позиции полевой артиллерии. Об этом сообщает ТАСС.

Накануне Россия и Турция установили "режим тишины" на территории Идлибской зоны деэскалации. Однако боевики нарушили соглашение о прекращении огня и ночью обстреляли наблюдательный пункт Турции. После этого Анкара обратилась за помощью к России и передала российским военным координаты для нанесения ударов.