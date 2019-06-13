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Голые ягодицы Ирины Шейк покорили экс-любовника Леди Гаги

14:07
  • четверг
  • 13 июня 2019

Русская модель показала идеальную фигуру

Бывшего возлюбленного певицы Леди Гаги заинтересовала откровенная фотография Ирины Шейк, которая после расставания с отцом своей дочери улетела в Исландию.  

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Кристиан Карино, 50-летний экс-бойфренд Леди Гаги, лайкнул снимок русской супермодели, которая позировала на фоне водопада. Шейк в черном купальнике, подчеркивающем ее идеальную фигуру, повернулась спиной к фотографу. Пост с фото собрал свыше 700 тысяч отметок "Нравится".

Внимание Карино к страничке Шейк в Instagram породило слухи о том, что мужчина пытается сойтись с моделью, которая впервые за четыре года оказалась свободной, пишет The Sun. Поговаривают, что 33-летняя русская красавица недолго пробудет без мужчины. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от irinashayk (@irinashayk)

О романе Леди Гаги и ее агента Кристиана Карино стало известно в 2017 году. В октябре 2018 году они заявили, что намерены пожениться. В феврале 2019 года стало известно, что Гага разорвала помолвку. Они разошлись примерно в то время, когда появились первые слухи о расставании Ирины Шейк и актера Брэдли Купера. Сначала сообщалось, что Шейк и Купер расстались из-за его романа с Леди Гагой, а потом появилась информация о том, что актер не захотел брать модель в жены.  

Видео: Шейк и Купер больше не любят друг друга

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