Путин уволил генералов из дела Голунова

От должностей освобождены глава наркополиции Москвы и начальник УВД по Западному округу

Владимир Путин уволил двух московских генералов по делу журналиста "Медузы" Ивана Голунова. Указ опубликован на сайте президента.

Согласно документу, от должностей освобождены начальник управления по наркотикам управления МВД по Москве Юрий Девяткин и начальник УВД по Западному административному округу Андрей Пучков. Ранее о намерении просить президента об их увольнении заявил глава МВД Владимир Колокольцев.

Корреспондента издания "Медуза" задержали в Москве 6 июня по подозрению в покушении на сбыт наркотиков. Никулинский суд отправил его под домашний арест.

11 июня глава МВД Колокольцев сообщил, что дело против Ивана Голунова прекращено в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления. Журналиста в тот же день освободили из-под домашнего ареста.

Видео: заявление Владимира Колокольцева по делу Ивана Голунова