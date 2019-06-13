Садальский возмутился молчанием о смерти популярной певицы

Артистка умерла два месяца назад, но о ней никто не вспомнил

Умерла российская певица, звезда 50-60-х годов Ирина Бржевская. Ей было 89 лет. Артистка скончалась еще 17 апреля, но о ее смерти стало известно только сейчас, чем крайне возмутился актер Станислав Садальский.

"Только что узнал, что умерла Ирина Бржевская. Еще два месяца назад! И ни слова в новостях, ни звука на ТВ! Стыдно! Стыдно за наше эстрадное братство <…> Про всякое дерьмо, про каждый их пук и срак пишут каждый день, а проводить достойно легендарную певицу, одну из последних из той блестящей плеяды звезд 50-60 - нет!", - написал Садальский гневный пост в Instagram.

Талантом Бржевской были очарованы многие, даже Юрий Гагарин. В свое время он отнес на руках певицу со сцены, пишет интернет-портал "Дни.ру". По словам Садальского, ее голос было трудно спутать с чьим-то другим, ее песни звучали из каждого окна. Брежвскую хорошо помнят люди старшего поколения, но молодежь, к сожалению, ее не знает.

"Пять лет назад мы с Ириной встретились на одной программе. Она готовилась, наряжалась, радовалась. А ее позвали и не пустили в кадр. Не дай Бог вам видеть плачущую, старенькую актрису, о которой забыли…", - рассказал Садальский.