Дочь Кончаловского изменилась до неузнаваемости

Девушка любит эксперименты со своим обликом

18-летняя Мария Михалкова, дочь актрисы Любови Толкалиной и режиссера Егора Кончаловского, кардинально поменяла имидж.

На днях Мария Михалкова, которая недавно отметила совершеннолетие, опубликовала в Instagram фото, на котором видно, что девушка выпрямила свои кудрявые волосы и покрасила их в лиловый цвет.

Несмотря на юный возраст, дочь Толкалиной и Кончаловского уже начала зарабатывать деньги. Она продает футболки и толстовки с необычными принтами своего авторства. "Так завораживающе, - описала она свое новое изделие c изображением крылатого глаза. - Подходишь к зеркалу, а с футболки на тебя пристально, внимательно смотрят... По-доброму следят, чтобы ничего с тобой не случилось. Охраняют".

"Цвет волос просто песня", "Вам так идет такой имидж", "Нимфа", "Очень красиво!", "Потрясающий образ" - прокомментировали подписчики преображение Михалковой.

Напомним, Кончаловский и Толкалина расстались в 2017 году после 20 лет брака. Режиссер женился на юристе Марии Леоновой, которая родила ему сына. По данным СМИ, Мария Михалкова хорошо ладит с новой семьей отца.