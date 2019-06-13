У Пелагеи случилась истерика на похоронах экс-участника "Голоса"

Певица много лет знала Алексея Сафиулина

Певица и наставница участников шоу "Голос" Пелагея не смогла сдержать эмоций на церемонии прощания с музыкантом Алексеем Сафиулиным в московском Храме Благовещения Пресвятой Богородицы.

32-летняя Пелагея Телегина, более известная как Пелагея, пришла на прощание с другом в черном наряде, темных очках и траурном платке. Она долгое время не решалась приблизиться к гробу, пишет "СтарХит". Певица подошла к вдове Сафиулина одной из последних, а под конец мероприятия разрыдалась, пряча лицо в платке.

По данным портала, в последний путь артиста проводили около 40 человек.

Пелагея много лет дружила с Алексеем Сафиулиным. На днях она назвала его человеком с большим и добрым сердцем. "Прости нас, Леша. И прощай", - написала она в Instagram.

Как сообщалось ранее, 44-летний певец умер 8 июня после возвращения с гастролей. По словам жены, Сафиулину стало плохо из-за жары и недосыпа. До этого артист чувствовал себя нормально и не жаловался на проблемы со здоровьем.

Алексей Сафиулин раньше работал в Мариинском театре и Московской филармонии. Он озвучивал героев в сериале "Ханна Монтана", фильме "Зачарованная" и мультфильме "Вверх". Певец записал саундтрек к ленте "ДухLess" Сергея Минаева.