ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

У Пелагеи случилась истерика на похоронах экс-участника "Голоса"

15:44
  • четверг
  • 13 июня 2019

Певица много лет знала Алексея Сафиулина

Певица и наставница участников шоу "Голос" Пелагея не смогла сдержать эмоций на церемонии прощания с музыкантом Алексеем Сафиулиным в московском Храме Благовещения Пресвятой Богородицы.

"Виделись, прикалывались": стало известно о последних часах жизни звезды "Голоса"
"Хочется жить": звезда "Голоса" оставила пророческое послание перед смертью
Звезду российского "Голоса" нашли мертвой в ванной

32-летняя Пелагея Телегина, более известная как Пелагея, пришла на прощание с другом в черном наряде, темных очках и траурном платке. Она долгое время не решалась приблизиться к гробу, пишет "СтарХит". Певица подошла к вдове Сафиулина одной из последних, а под конец мероприятия разрыдалась, пряча лицо в платке. 

По данным портала, в последний путь артиста проводили около 40 человек. 

Пелагея много лет дружила с Алексеем Сафиулиным. На днях она назвала его человеком с большим и добрым сердцем. "Прости нас, Леша. И прощай", - написала она в Instagram. 

Как сообщалось ранее, 44-летний певец умер 8 июня после возвращения с гастролей. По словам жены, Сафиулину стало плохо из-за жары и недосыпа. До этого артист чувствовал себя нормально и не жаловался на проблемы со здоровьем. 

Алексей Сафиулин раньше работал в Мариинском театре и Московской филармонии. Он озвучивал героев в сериале "Ханна Монтана", фильме "Зачарованная" и мультфильме "Вверх". Певец записал саундтрек к ленте "ДухLess" Сергея Минаева.

 

Читайте также:
Новости по теме
Певица Пелагея
Певица Пелагея
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.