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Разбалованный сын Фриске игнорирует Шепелева

15:54
  • четверг
  • 13 июня 2019

Ребенок совсем отбился от рук и писает в ванну

Телеведущий Дмитрий Шепелев поделился своими методами воспитания шестилетнего сына Платона и попросил совета. 

Опубликованы последние фото Жанны Фриске с сыном Платоном
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Дмитрий пожаловался, что мальчик начал много шалить и перестал слушаться отца. Раньше за проказы телеведущий запрещал смотреть мультики и есть сладкое, но теперь этот метод воспитания не работает, пишет "Экспресс-газета". Отчаявшийся Шепелев обратился за помощью к подписчикам в Instagram.

"Я всегда был мягким отцом, даже чересчур <…> Но ребенок взрослеет и вместе с ним взрослеют шалости. Вот из последнего: "Папа, мы тут написали в ванную..." Смеюсь, но выдаю перчатки, тряпку — убирайте раз так", - поделился Дмитрий.

Мать Платона Жанна Фриске умерла в июне 2015 года от рака головного мозга. Мальчику тогда было два года.

Видео: Программа "ТВ Центра" "Прощание. Жанна Фриске".

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