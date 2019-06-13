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Путин и глава Киргизии провели встречу в аэропорту

15:42
  • четверг
  • 13 июня 2019

Президенты обсудили предстоящий саммит ШОС

Президент России Владимир Путин в четверг прибыл в Бишкек для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества.

Сразу после прилета он побеседовал с президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым. Встреча лидеров прошла в аэропорту. Как передает РИА Новости, лидеры обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества России и Киргизии, а также предстоящий саммит ШОС.

Путин в четверг также проведет переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. После этого в Бишкеке пройдет неформальный обед в честь глав делегаций, принимающих участие в саммите ШОС, а также гала-концерт.

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