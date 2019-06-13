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"Надюха-киллер: Савченко вышла в свет в дерзком наряде

16:31
  • четверг
  • 13 июня 2019

Нардепа сравнили с Матильдой из "Леона"

Народного депутата Надежду Савченко высмеяли за необычный наряд, в котором она появилась в прямом эфире украинского телеканала "112".

Политик надела кофту (или платье) с глубоким вырезом и тонким воротником, обрамляющим шею. Этот элемент в образе нардепа стал предметом для шуток.  

Украинский политолог Алексей Голобуцкий сравнил Савченко с главной героиней фильма "Леон" Матильдой, которая носила чокер. "Новый стиль — предвыборный, так сказать: Надюха-киллер!", - пошутил Голобуцкий.

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