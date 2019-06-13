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Потрясенная отказом Михалкова из "Уральских пельменей": "Сердце разбилось вдребезги"

16:30
  • четверг
  • 13 июня 2019

Юмористка поделилась любовной историей с подписчиками в соцсетях

Актриса, звезда "Уральских пельменей" Юлия Михалкова рассказала о своей первой любви. На откровенную историю ее вдохновили съемки на телевидении.

В посте в Instagram юмористка поведала, что впервые ее "сердце екнуло" в пятом классе. Школьница Михалкова влюбилась в Виталика из седьмого класса, который носил сандалии.

"Мы Виталика за глаза называли Виталик-сандалик или просто сандалик. "О, смотрите, сандалик идет!" Да, я начинала влюбляться, потому что он был ну такооой модный, важный и с жвачкой", - написала Михалкова в блоге.

Она рассказала, что на 14 февраля отправила ему валентинку, пригласив на свидание, но кавалер на него не пришел. "Это было разочарование вселенского масштаба! Девичье сердце разбилось вдребезги. Мы конечно с ним помирились и стали хорошими приятелями", - сообщила Михалкова.

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