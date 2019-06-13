Куклачев пообещал подарить Алибасову кота

Дрессировщик вошел в положение госпитализированного продюсера

Народный артист РСФСР Юрий Куклачев выразил готовность подарить Бари Алибасову кота, если его любимый сфинкс Чуча не вернется домой.

"Если он не найдется, мы подарим ему кота или кошку. Кого он хочет - кота или кошку? Найдем. У нас они рождаются каждый день. Сфинксов у нас нет, но лучше пушистенькие", - сказал Куклачев в разговоре с ТВЦ.RU.

Руководитель Театра кошек заявил, что Чуча сбежал из дома, потому что ему стало одиноко. "Он видит, что нет любимого человека. Кот домой вернется, если он под машину не попадет. Красивого кота кто-то может забрать себе. А когда он [Алибасов] придет в себя, его вернут. Все будет нормально. Главное, чтобы Бари поправился. Ему 72, он еще молоденький, всего на два года старше меня", - сказал Юрий Куклачев.

Ранее Бари Алибасов-младший рассказал, что Чуча сбежал из дома во время пресс-конференции в квартире его отца: "Все двери были открыты, как в квартиру, так и в подъезд. Скорее всего, кот испугался и выбежал из квартиры. За обнаружение кота он пообещал 800 тысяч рублей или выступление группы "На-На" на празднике. Позднее стало известно, что мошенник принес в студию Алибасова сфинкса и забрал 800 тысяч рублей, однако животное оказалось подменышем.

Напомним, музыкального продюсера Бари Алибасова госпитализировали 4 июня после того, как он получил ожог желудка четвертой степени, по ошибке выпив жидкость для очистки труб. Он находится в тяжелом состоянии в реанимации в НИИ скорой помощи имени Склифосовского.

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