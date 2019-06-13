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Улыбчивый Кокорин возмутил судью

17:02
  • четверг
  • 13 июня 2019

Плакать футболисты отказались

Эмоции фигурантов дела Александра Кокорина и Павла Мамаева вызвали недоумение о судьи Мосгорсуда, где в среду рассматривалась жалоба на приговор.

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В ходе заседания судья неожиданно задала вопрос Кириллу Кокорину, почему тот весь процесс улыбается. В ответ кто-то из камеры назвал брата футболиста "Зенита" позитивным человеком.

Позднее уже Павел Мамаев объяснил судьбе улыбки участников процесса. По мнению футболиста, "из этой ситуации нужно выходить с добром".

"Все сказали правильно, что мы перед всеми извинились, все сделали. Мы приезжаем на заседание в хорошем настроении, а потом пишут, что мы не исправились. Нам много писем писали, всем спасибо. Нам же не плакать. Если выйдем, будем безмерно счастливы", - приводит его слова Чемпионат.com.

В свою очередь, Александр Кокорин на замечание судьи рассказал о том, что познакомился в СИЗО с человеком, который за убийство по неосторожности получил меньший срок.

"Вы сказали про улыбку. Я недавно общался с человеком, который по неосторожности убил. Знаете, какой у него срок? Год и четыре. Год и четыре! У меня полтора. За два удара. Как это ещё воспринимать", - сказал Кокорин, его слова приводит RT.

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