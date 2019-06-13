Приговор Кокорину и Мамаеву вступил в силу

Срок наказания остался неизменным

Мосгорсуд оставил в силе срок наказания футболистам Павлу Мамаеву, Александру Кокорину и их товарищам.

Как сообщает "Газета. Ru", приговор вступил в силу. Срок отбывания будет отсчитываться с сегодняшнего дня – с 13 июня 2019 года.

В четверг в суде рассматривали жалобу на приговор футболистам. Месяцем ранее суд назначил футболисту Александру и Кириллу Кокориным наказание в виде 1 года и 6 месяцев колонии общего режима. Мамаев и Александр Протасовицкий были приговорены к 1 году и 5 месяцам лишения свободы.

8 октября 2018 года Павел Мамаев, Александр Кокорин, его брат Кирилл их товарищ Александр Протасовицкий избили в центре Москвы водителя ведущей одного из федеральных телеканалов, а после напали в кафе на начальника департамента Минпромторга Дениса Пака и главу НАМИ Сергея Гайсина.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство, совершенное группой лиц".