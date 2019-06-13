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Как пройдет встреча Путина и Трампа в Японии

17:48
  • четверг
  • 13 июня 2019

В Кремле спрогнозировали формат разговора лидеров

В Кремле рассказали, как может пройти встреча президентов США и России Владимира Путина и Дональда Трампа в Японии.
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Лидеры будут находиться на саммите G20 в Осаке, поэтому не исключается встреча "на ногах". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пояснил, что предложений об отдельной двусторонней встрече лидеров из Вашингтона не поступало.

"В любом случае они будут иметь возможность хотя бы "на ногах" кратко переговорить. Вот это пока можно прогнозировать с наиболее высокой степенью вероятности", - сказал Песков (цитата по ТАСС).

В прошлый раз встреча лидеров планировалась в Аргентине в ноябре 2018 года, однако американская сторона отменила переговоры.

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