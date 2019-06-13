Собянин открыл специализированный центр занятости "Моя карьера"

Он совместил в себе сразу несколько служб

Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг открыл новый специализированный центр занятности населения "Мой карьера". Он включил в себя службы занятости, социальной защиты, образования и здравоохранения, передает ТВЦ.RU.

"Все городские службы собраны для чего? В основном для того, чтобы оказать помощь семьям с детьми, которые находятся в трудной жизненной ситуации, у которых низкие трудовые доходы, и даже если папа или мама работает, но все равно не хватает доходов, чтобы обеспечить нормально свою семью; для того, чтобы выявить эти семьи, пригласить их к разговору, снять психологические барьеры, снять другие барьеры, например, связанные с устройством ребенка в детский сад, либо с переобучением, получением другой профессии или поиском более оплачиваемой работы", - сказал Собянин.

По словам мэра Москвы, новая городская программа мер по повышению доходов московских семей должна помочь семьям с детьми, имеющим низкие доходы. При условии успешного трудоустройства участники программы сохраняют право на получение детских пособий и доплату к пенсии на достаточно длительный срок.

"При трудоустройстве, при получении дополнительных доходов мы не снимаем городские пособия - в течение трех лет выплачиваем, даже если они выходят из этой категории", - сказал мэр.