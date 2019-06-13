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Фонд "Я есть!" отметит седьмой день рождения на ВДНХ

17:57
  • четверг
  • 13 июня 2019

Фонд помогает людям с особенностями развития

Благотворительный фонд "Я есть!" отмечает седьмой день рождения. По этому случаю 16 июня в Зеленом театре на ВДНХ пройдет большой концерт.

Со сцены выступят Полина Гагарина, группа Pizza, Николай Фоменко, группа Мураками и другие известные исполнители вместе с талантливыми детьми с особенностями развития. Гостей ждут песни и танцы, встречи с любыми музыкантами и праздничный торт.

Фонд "Я есть!" был основан в 2012 году актерами Егором Бероевым и Ксенией Алферовой. Фонд занимается изменением отношения к людям с особенностями развития и помогает им чувствовать себя своими в любом обществе.

Начало концерта — 19:00. Вход свободный.

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Егор Бероев и Ксения Алферова с воспитанниками интерната для детей с ограниченными возможностями
Афиша концерта фонда "Я есть!"
Афиша концерта фонда "Я есть!"
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