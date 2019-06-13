Сергей Зверев вынудил сына уйти в монастырь

Звездный отец и его сын не общаются уже два года

Приемный сын стилиста Сергея Зверева на месяц ушел в Борисоглебский монастырь из-за обидного интервью его отца.

В апреле этого года знаменитый шоумен рассказал, что готов помириться с сыном, с которым не общается уже два года, если тот разведется с женой и найдет работу. Зверев обвинил девушку криминальном прошлом и считает, что она наживается на звездной фамилии, пишет StarHit.

"Извинения при камерах не работают. <…> Это предательство! Прощение нужно просить не у меня, а у бабушки. Мы чуть не потеряли бабушку, когда была первая свадьба (в 2015 году - прим.ред.). А когда вторая свадьба была (в 2017 году- прим.ред.), и мы узнали, на ком он женится, я думал, что она не выживет", - сказал в том интервью Сергей Зверев.

25-летнего Сергея Зверева-младшего сильно задели слова отца о его происхождении и второй супруге. Молодой человек считает, что стилист его совершенно не слышит и не хочет понять.

"Просто я никому ничего не сказал, отключил телефоны и ушел в монастырь. Я ушел лечить свою душу ", - рассказал он.

Сергей Зверев-младший – приемный сын стилиста. Шоумен взял его из иркутского детского дома и долгое время скрывал его истинное происхождение. Зверев-младший в детстве часто появлялся с отцом на светских мероприятиях и гармонично дополнял своего звездного папу. Однако когда мальчик подрос, то отказался от эпатажности и перестал брать деньги у родственника.