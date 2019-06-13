Экс- ведущий "12 злобных зрителей" впал в кому

Он выпил залпом несколько бутылок водки

Бывший ведущий развлекательного и музыкального канала MTV Михаил Рольник впал в кому. Врачи подключили его к аппарату искусственной вентиляции легких.

Как сообщает "Газета.RU", причиной могло стать сильное алкогольное отравление. Эту информацию подтверждает супруга Михаила – Дамьен Голдсмаер-Ричардсон. "Что произошло никто пока не знает, вероятно, отравление паленым алкоголем, у него отказали почки", - написала она в Facebook.

Тело Рольника нашли 8 июня на детской площадке в бессознательном состоянии на северо-западе Москвы. В его крови обнаружили 4,2 промилле алкоголя (это несколько бутылок водки, выпитых залпом).

В свое время Рольник вел на MTV "12 злобных зрителей" и "Shit-парад".