Собянин рассказал о развитии столичной системы трудоустройства

В новом центре занятости населения "Моя карьера" помогут семьям, которые оказались в трудной ситуации

В столице реализуется новая программа трудоустройства малоимущих семей с детьми. Об этом рассказал Сергей Собянин на заседании круглого стола с участием вице-премьера Татьяны Голиковой и министра труда и соцзащиты Максима Топилина. Встреча прошла в новом центре занятости населения "Моя карьера". Мэр отметил, что основная цель проекта - оказать комплекс услуг семьям, которые оказались в трудной жизненной ситуации.

Пока мамы заняты делом - малыши строят железные дороги и играют в шеф-поваров. Это не детский сад. А всего лишь игровая зона центра занятости "Моя карьера". Новая экспериментальная площадка, где помогут найти работу и предложат различные обучающие программы.

"Когда на руках маленький ребенок, то ты не готов его отдать няне. Или нет бабушек. Или он еще слишком мал для детского сада. Такие коворкинги - это супер удобно. Потому что ребенок за стенкой, под присмотром. Высококвалифицированные няни. Самое главное - это бесплатно", - сказала Евгения Грачева.

"Здесь сегодня проводит тренинг один банк, который дает возможность удаленно работать мамам, у которых маленькие дети или подросшие дети, когда у нас есть свободное время", - сообщила Татьяна Крючкова.

Новые возможности федеральным коллегам сегодня презентовал мэр Москвы. Реформа городской службы занятости заняла короткие сроки. Буквально за полгода часть служб перевели в "Мои документы". Но все ключевые сервисы - теперь под крышей центра "Моя карьера".

"Мы с крупными агентствами, которые занимаются трудоустройством, работаем и с крупными предприятиями. Эта связь начинает работать. Понятно, что она не идеальна. Но, по крайней мере, первые ростки этого есть, когда мы получаем обратный сигнал от агентств и от работодателей", - заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Одна из востребованных программ - это помощь тем, кому за пятьдесят. Здесь учат правильно составлять резюме и проходить собеседование с работодателем. Каждый, кто сюда приходит, четко понимает, какая помощь ему нужна.

"Понять, в чем мои ошибки, почему где-то отказывают, где-то не берут на работу, где-то может просто по возрасту не подхожу. Я работал раньше в госструктуре, ушел. Там зарплата не очень большая, решил поменять сферу деятельности", - сказал Игорь Савельев.

"Я бухгалтер. У меня сокращение было на предыдущей работе. И я с марта хожу здесь на тренинги, очень интересно, очень помогает. Я просто никогда сама не искала работу, первый раз", - сообщила Светлана Быкова.

Мэр также презентовал новую программу трудоустройства малоимущих семей с детьми, которую планируют реализовать на базе центра "Моя карьера".

"И впервые в истории мы начинаем проактивно работать с этими категориями. Если раньше служба занятости сидела и ждала, пока кто-то придет и напишет заявление, то теперь мы сами приглашаем эти категории людей, чтобы оказать им помощь. При этом мы даже при трудоустройстве, получении дополнительных доходов, не снимаем городские пособия в течение трех лет. Выплачиваем, даже если они выходят из этой категории", - заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

С таким подходом - не отказывать сразу в субсидиях - согласилась и Татьяна Голикова. Более того, зампредседателя правительства готова перенести московский опыт на всю страну.

"На федеральном уровне будет и происходит сейчас тоже самое. Мы сейчас достраиваем. И я надеюсь, Максим Анатольевич, к апрелю 2020 года, как и планировали, запустим соответствующий проактивный сервис на базе Пенсионного фонда, единой государственной системы государственного обеспечения населения, где сосредоточен достаточно большой массив информации, с помощью которого в том числе регионы могут получать информацию о том, что имеет конкретный гражданин", - сказала зампредседателя правительства России Татьяна Голикова.

"Важная история - работа с мамами, молодыми мамами. В следующем году правительство будет финансировать все регионы по этой программе. И московский опыт, я думаю, будет очень полезен всем субъектам Российской Федерации. Мы как раз сейчас завершаем подготовку проекта постановления по этому поводу, порядка выделения соответствующей субсидии", - пояснил министр труда и соцзащиты Максим Топилин.

В Москве - самый низкий уровень безработицы в стране. И при этом, как отметил мэр, большие возможности. Только сейчас в городе - свыше 103 тысяч вакансий. А это значит, что столько же москвичей при желании могут найти работу.

Екатерина Гоголева, Дмитрий Иванов, Владимир Черных, Илья Ушаков, Александр Званцев, "ТВ Центр".