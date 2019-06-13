Путин пригласил премьера Индии во Владивосток

В сентябре там пройдет Восточный экономический форум

Главы государств Шанхайской организации сотрудничества собрались в столице Киргизии. Саммит в Бишкеке обсудит планы дальнейшего развития ШОС, вопросы укрепления взаимодействия в экономике, безопасности и гуманитарной сфере, передает "ТВ Центр".

По итогам дискуссии планируется подписать объёмный пакет документов. В рамках саммита пройдут и двусторонние переговоры. В ШОС входят Россия, Китай, Индия, Киргизия, Казахстан, Пакистан, Таджикистан и Узбекистан. Ещё ряд стран имеют статус наблюдателей или партнёров по диалогу.

Владимир Путин по прибытии в Бишкек встретился с президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым. Глава республики отметил надёжность связей между нашими странами и поблагодарил за помощь в подготовке саммита. Владимир Путин, в свою очередь, пожелал успеха в проведении столь масштабного мероприятия.

На встрече с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, Владимир Путин поздравил собеседника с победой его партии на прошедших в стране парламентских выборах и переизбранием самого Моди на пост главы правительства

"За предыдущие годы мы очень многое сделали для развития наших отношений межгосударственных, и они развивались поступательно, в том числе благодаря вашим личным усилиям. В этой связи вы награждены высшей государственной наградой Российской Федерации - орденом Святого апостола Андрея Первозванного. Я вас хочу ещё раз тоже и с этим поздравить, выразить надежду на то, что после вашего переизбрания наша работа по развитию двусторонних контактов, двусторонних отношений на пользу народу Индии и народу Российской Федерации будет продолжена. У нас впереди очень большая повестка дня. И, кроме всего прочего, я хочу вас пригласить в качестве главного гостя на Восточный экономический форум во Владивостоке в сентябре этого года", - сказал Владимир Путин.