Физиогномист развеял слухи о "воскресшем" Цапке

Прокуратура установила личность похожего на главаря Кущевской банды человека

Огромный резонанс на Кубани вызвало появление в интернете фотографии с места серьёзного ДТП в Сочи. Однако поразили людей вовсе не обстоятельства аварии, а человек, попавший в кадр. На снимке оказался запечатлен мужчина, как две капли воды похожий на Сергея Цапка — главаря Кущевской банды, одного из самых жестоких убийц современности. Согласно официальным данным, он скончался в СИЗО еще 5 лет назад. Тем не менее, жители станицы обратились в прокуратуру с просьбой установить личность подозрительного человека.

Снимок буквально взбудоражил жителей Краснодара. Он был сделан на месте смертельного ДТП в Сочи. Откуда взялся мужчина – до сих пор непонятно: то ли он в момент аварии находился в машине, то ли просто пришел на помощь. Впрочем, после того, как фотография попала в сеть, пострадавшие от рук так называемой Кущевской банды запереживали и написали письмо прокурору. По их мнению, на фото – не кто иной, как главарь ОПГ Сергей Цапок.

"Жители станицы Кущёвской хорошо знали умершего главаря банды и утверждают, что на фото именно Сергей Викторович Цапок. Если этот факт подтвердится, то можно будет утверждать о совершении целого ряда должностных преступлений. Просим провести проверку и установить достоверно личность человека, попавшего в кадр", - говорится в обращении.

Версия, кажется немыслимой. И, прежде всего, потому что Сергей Цапок пять лет назад скончался в СИЗО. У бандита, осужденного к пожизненному заключению, оторвался тромб. Его тело кремировали и захоронили, место до сих пор держится в секрете. Вот только пострадавшие уверены, что Цапок мог легко инсценировать свою смерть.

Факты указывают на реальную возможность случайного воскрешения одного из самых влиятельных и жестоких людей Краснодара. В 90-ые местные называли их "Кущевскими монстрами". ОПГ занималась рэкетом, долгие годы держала в страхе жителей станицы Кущевская. Задержали бандитов только в 2010 году, когда крупнейшие российские СМИ заявили о чудовищном преступлении – убийстве 12 человек, среди которых было четверо детей.

А после кончины самого Сергея Цапка поползли первые слухи, что его тело могли заменить, а сам бандит спокойно гуляет на воле, возможно, даже где-то в Испании. Именно тогда некоторые жители станицы предположили, что смерть могла быть срежиссированна и попросили провести генетическую экспертизу останков. Правда, ее проводить не стали. И вот снова фамилия Цапок у всех на слуху. Физиогномист Олег Воеводин говорит, что на фотографиях два совершенно разных человека.

"Возьмем самые крупные черты лица. И первое что кидается в глаза – мочка ушей. Мы видим, что мочка ушей квадратная. Если мы обратим внимание на верхнюю губу, то мы видим, что верхняя губа у него средняя, с такой яркой галочкой, то у этого мы видим тонкую верхнюю губу", - объясняет физиогномист Олег Воеводин.

Конечно, человек, который предпочел скрыться, мог прибегнуть и к возможностям пластической хирургии. Впрочем, еще один факт, который нельзя не учитывать, доказывает обратное - главарь крупной группировки так глупо попасться не мог.

Алла Дзюба с Сергеем Цапком, можно сказать, знакома лично. Он в прямом смысле отобрал у их семьи бизнес. Девушка считает, что эти фотографии сделаны при помощи фотошопа, либо на них совсем другой человек.

"Конечно, я допускаю такой факт, что возможно не было никакой смерти. Но чтобы, таким образом, с позированием на камеру. Он не такой глупый человек. Я сомневаюсь, что он мог попасть в объектив какой-либо камеры", - говорит Дзюба.

Пока местные жители Краснодара строили свои догадки, пришли результаты той самой прокурорской проверки. Личность похожего на Цапка мужчины установлена. Им оказался Виталий Никифоров, который находится в федеральном розыске за совершение кражи сотового телефона.

Он тоже оказался ловким и успел скрыться от полиции, пока разгоралась шумиха вокруг Цапка. Полиция уверена, что такое внимание к этой истории им будет только на руку. И скоро преступника задержат.

Елена Макарова. "ТВ Центр".