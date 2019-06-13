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Посольство прояснило судьбу россиян с горящего у берегов Ирана танкера

19:56
  • четверг
  • 13 июня 2019

В МИД России призвали не делать скоропалительных выводов, чтобы никто не использовал инцидент для разжигания антииранских настроений

Все российские моряки с загоревшегося в Оманском заливе танкера спасены. Информацию подтвердило  посольство России в Тегеране. Сейчас наши соотечественники - 11 человек  - находятся в иранском порту Джакк.

Никто из них не пострадал, передает "ТВ Центр". Иранские власти оформляют документы для временного пребывания россиян на территории страны. Скоро моряки смогут отправиться домой. Утром в Оманском заливе - в территориальных водах Ирана - загорелись два крупных нефтяных танкера, были слышны взрывы. Морские гавани Омана и Пакистана приняли сигналы бедствия. Арабская пресса утверждает, что оба судна подверглись торпедной атаке. После чего на кораблях - японском и норвежском - начался пожар. На одном экипаж справился с огнём самостоятельно. Иранские экстренные службы сняли с судов всех членов  экипажей - всего 44 человека. Обстоятельства инцидента выясняются, но информации пока слишком мало.

В МИД России призвали не делать скоропалительных выводов, чтобы никто не использовал инцидент для разжигания антииранских настроений. Обстановка в регионе и без того очень напряжённая.

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