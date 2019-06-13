Россия предложила Украине пойти на мировую

Мировое соглашение "Газпрома" с "Нафтогазом" позволит достичь договоренностей по газу

Судьбу транзита российского газа через территорию Украины после 2019 года обсудили министр энергетики Александр Новак и замглавы Еврокомисии по делам Энергосоюза Марош Шефчович. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Встреча прошла в Москве. Россия подтвердила готовность продлить на действующих условиях контракт по окончании срока его действия. Кроме того, с нашей стороны было предложено возобновить поставки энергоресурсов на Украину, которые прекратились в 2015 году. Цена прямых закупок будет примерно на четверть ниже, чем по реверсу из Европы.

Представитель Брюсселя заявил, что проинформирует об этом Киев. Для согласования деталей понадобится трёхсторонняя встреча, которую может пройти уже во второй половине сентября. Александр Новак также назвал важное условие для продолжения сотрудничества - это урегулирование судебных споров. Россия предложила Украине подписать мировое соглашение по арбитражным разбирательствам с "Газпромом".