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Сын экс вратаря сборной России убил собственную мать

19:45
  • четверг
  • 13 июня 2019

После содеянного юноша попытался покончить с собой

Семейная ссора в доме экс-вратаря сборной России по хоккею Максима Соколова закончилась поножовщиной: сын зарезал мать ножом и попытался закончить жить самоубийством.

Трагедия произошла в одном из частных домов поселка Романовка Всеволожского района Ленинградской области днем 13 июня. Между 18-летним парнем и его матерью произошла ссора, в результате которой он схватился за нож и напал на родственницу, пишет 47news.ru.

О произошедшем рассказал соседям младший ребенок. Взрослые вызвали полицию. Прибывшие на место ЧП правоохранительные органы обнаружили тело женщины с "явными признаками насильственной смерти" и тело юноши с "телесными повреждениями". По данным СМИ, после содеянного он попытался покончить с собой. Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии в медицинское учреждение.

Следователи выясняют обстоятельства произошедшего. Возбуждено уголовное дело об убийстве.

Максим Соколов ранее играл за сборную России, команды "СКА", "Авангард" Омской области. Является участником Олимпийских игр в Турине, призером Чемпионатов мира, чемпионом России, обладателем Кубка европейских чемпионов.

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