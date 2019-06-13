Орнелла Мути загремела в тюрьму

Артистка подделала документ

Суд в Италии приговорил актрису Орнеллу Мути к шести месяцам тюремного заключения за прогул спектакля.

Постановка проходил в итальянском городе Поденоне 10 декабря 2010 года. Мути предоставила поддельную медицинскую справку о том, что у нее ларингофарингит, при котором запрещено напрягать голосовые связки.

Впоследствии выяснилось, что в день спектакля Мути была гостьей на благотворительном ужине в Санкт- Петербурге вместе с американским актером Кевином Костнером, пишет "РИА Новости".

Артистка принесла извинения своей публике и отметила, что на благотворительном ужине ей не требовалось говорить. Избежать тюремного срока Мути сможет, выплатив неустойку театру в размере 30 тысяч евро.

Орнелла Мути известна российскому зрителю по ролям в фильмах "Укрощение строптивого", "Безумно влюбленный" и сериале "Граф Монте-Кристо".