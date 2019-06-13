Путин дал российское гражданство 70 иностранцам

Среди них - американский поэт и внук мецената Сергея Щукина

Американскому поэту Джулиану Генри Лоуэнфельду и внуку мецената Сергея Щукина Андре-Марка Делок-Фурко дали российское гражданство. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Лоуэнфельд - американский поэт, драматург, композитор и юрист. Его называют одним из лучших переводчиков произведений Александра Пушкина. Делок-Фурко — гражданин Франции, внук коллекционера Сергея Щукина. Он выступает консультантом при организации выставок картин из собрания деда.

Всего в четверг россиянами стали 70 человек. Это 13 выходцев из Армении, по восемь - из Таджикистана и Молдавии, по семь - из Украины и Азербайджана, по шесть - из Афганистана и Узбекистана, трое - из Италии, по двое - из Казахстана, Турции и Вьетнама, по одному - из Грузии и Туркмении. Кроме того, гражданство получил уроженец Югославии.