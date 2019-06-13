ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин дал российское гражданство 70 иностранцам

20:22
  • четверг
  • 13 июня 2019

Среди них - американский поэт и внук мецената Сергея Щукина

Американскому поэту Джулиану Генри Лоуэнфельду и внуку мецената Сергея Щукина Андре-Марка Делок-Фурко дали российское гражданство. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Лоуэнфельд - американский поэт, драматург, композитор и юрист. Его называют одним из лучших переводчиков произведений Александра Пушкина. Делок-Фурко — гражданин Франции, внук коллекционера Сергея Щукина. Он выступает консультантом при организации выставок картин из собрания деда.

 

Всего в четверг россиянами стали 70 человек. Это 13 выходцев из Армении, по восемь - из Таджикистана и Молдавии, по семь - из Украины и Азербайджана, по шесть - из Афганистана и Узбекистана, трое - из Италии, по двое - из Казахстана, Турции и Вьетнама, по одному - из Грузии и Туркмении. Кроме того, гражданство получил уроженец Югославии.

Главное сегодня
Владимир Путин
Владимир Путин
Писатель, судебный юрист Джулиан Лоуэнфельд
Писатель, судебный юрист Джулиан Лоуэнфельд
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.