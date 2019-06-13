Три выпускника из Астрахани получили 0 баллов по ЕГЭ

Они заполнили бланки не той ручкой

Три одиннадцатиклассника из астраханской школы получили ноль баллов на ЕГЭ по профильной математике из-за технических причин.

Все дело в том, что они использовали ручки не того цвета при заполнении экзаменационных бланков. По правилам их нужно заполнять гелевой или капиллярной ручкой черного цвета. В противном случае, текст не отсканируется при проверке.

Теперь ученикам придется подавать апелляцию. В произошедшем винят организаторов, находившихся в аудитории, и педагогов школ, в которых учились выпускники, поскольку они должны были предупредить школьников о ручках, пишет "Блокнот.Астрахань".

В поддержку одного из учеников на сайте change.org появилась петиция с призывали к экзаменаторам проявить благосклонность.