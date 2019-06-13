Появилось видео спасения унесенного потоком воды ребенка в Севастополе

Спасителей мальчика уже нашли - власти города планируют наградить их в пятницу

Почти сутки сотрудники департамента транспорта Севастополя искали девушку. Она на прошлой неделе после шторма вытащила из-под колёс автомобиля маленького мальчика. Ребёнка сбил с ног мощный поток воды и чуть не затащил под машину. Кадры спасения в интернете появились только в четверг. Девушка была не одна - на помощь ей пришел водитель троллейбуса.

Всё произошло в считанные секунды. В Севастополе в тот день был сильнейший ливень, по дорогам неслись мощные потоки воды. Всю хронику спасения беспристрастно снял видеорегистратор - видно, как ребёнок пытается перейти дорогу. Как его буквально опрокидывает волной и несёт под колёса автомобиля. Но к нему устремляются сразу двое - водитель троллейбуса и девушка, выбежавшая из ближайшей маршрутки. Вдвоем выхватывают его из потока.

"В метрах пяти от нас это было. Я сразу резко говорю - откройте, хотя я понимаю, что и в маршрутку вода зайдет. И я в это время как раз вот выскочила, вышла, и буквально в секунде от меня он пробежал, успела схватить. Машина, слава Богу, не так близко была, могло быть все хуже, конечно", - рассказала Зишан Эннанова.

Течение, говорит Зишан Эннанова, было жуткое, сама еле устояла на ногах. Действовала, признаётся, совершенно спонтанно, когда выбежала из маршрутки - все вещи оставила там. Никаких проблем - все отнеслись с пониманием, водитель отважную пассажирку дождался. Она бы и забыла про свой поступок, но ролик разместили в интернете, журналисты стали её разыскивать. Оказалось - спасать и помогать - её каждодневная служба. Нет, она не сотрудник МЧС, а фармацевт, работает в аптеке. Нашли и её добровольного помощника - Валерия Скоморохова - водителя троллейбуса. Оказалось, в тот день он спас не только этого ребенка.

"Первые - это были девчонки. Я как понимаю, там на Кожанова несколько школ, и в этот период дети как раз шли либо из школы, либо в школу на учебу. Мы среагировали тогда, когда снесло девочек, потому что ну это страшно - девочки там лет восьми, семи, ну самое большее - десять, естественно поток снес", - вспоминает Валерий Скоморохов.

Одну из девочек пришлось вытаскивать буквально из-под стоявшей машины. Мальчик, спасенный Зишан и Валерием, сейчас чувствует себя хорошо. Обошлось даже без простуд. Тогда его сразу же отнесли в салон троллейбуса.

"Отжали вещи - кондуктора помогали, дали ему какую-то майку сухую, одели его в куртку, чтобы не замерз", - рассказал Скоморохов.

Разыскивали Зишан и Валерия, конечно, не просто так - департамент транспорта завтра в торжественной обстановке планирует их наградить. Севастополь, кстати, на этой неделе отмечает день рождения, и эта история лишнее подтверждение, что в городе-герое по-прежнему живут самоотверженные люди.

Юлия Богоманшина, "ТВ Центр".