Россия предложила Украине газ по сниженной цене

Россия и Еврокомиссия договорились в сентябре обсудить дату проведения трехсторонних переговоров по газу

Москва готова обеспечить поставки газа на Украину и снизить цену на четверть от той, что сейчас платит за топливо соседняя страна. Об этом заявил глава Минэнерго России Александр Новак на переговорах с зампредом Еврокомиссии по вопросам энергетики Марошем Шефчовичем. Однако Киев не спешит продлевать даже имеющиеся соглашения. Зато в переговорах России с ЕС о поставках газа компромисс, похоже, найден.

Открывая двустороннюю встречу, министр энергетики Александр Новак выразил надежду на возможность конструктивного диалога, ведь круг обсуждаемых тем на этот момент более чем политизирован. И отнюдь не Москвой. В повестке этих переговоров: выход Прибалтийских стран из синхронного режима работы энергетических систем Белоруссии, России, Эстонии, Латвии и Литвы, "Турецкий поток", проект газопровода "Северный поток-2" и продолжение поставок российского газа в Евросоюз через территорию Украины после 2019 года, когда истечет пока еще действующий транзитный контракт. Последние два вопроса самые острые. Причем, целенаправленно ситуацию обостряют третьи страны, которые прямого отношения к тому же "Северному потоку-2" не имеют, но уже подсчитывают упущенную выгоду от недопоставок европейцам своего дорогого заокеанского газа.

"Мы рассчитываем на недискриминационный и деполитизированный подход к реализуемым проектам газопроводов в Евросоюз и считаем недопустимыми односторонние санкции со стороны США в отношении совместных газотранспортных проектов с участием европейских компаний, убеждены, что "Северный поток -2" и "Турецкий поток" являются коммерческими проектами, вносят реальный вклад в энергобезопасность Северной и Южной Европы, соответственно", - пояснил министр энергетики России Александр Новак.

Германия - главный бенефициар "Северного потока-2" - заверяет: проекту быть. Сейчас загвоздка в новой газовой директиве ЕС, которая дает Еврокомиссии возможности опротестовать строительство газопровода. Однако Александр Новак заверил: стороны начали слышать друг друга.

"Мы услышали конструктивный подход со стороны Еврокомиссии на вопросы, касающиеся имплементации принятой газовой директивы и необходимости скорейшего приведения этих процедур в соответствие с законодательством Германии", - сказал Новак.

Кроме Германии за строительство "Северного потока-2", а значит и за надежные поставки голубого топлива двумя руками голосуют Норвегия, Австрия и еще ряд стран, с которыми Еврокомиссия не может не считаться. Украина же топает ногами и бьется в антироссийской истерике по этому поводу уже не первый год, боясь лишиться заработка на транзите. При этом Киев сам же стреляет себе в ногу, категорически отказываясь садиться с Москвой за стол переговоров и заключать новые контракты, как транзитные, так и на поставки голубого топлива в саму Незалежную. И с упорством известного животного получает наш же российский газ реверсом из Восточной Европы. Пусть дороже. Зато не от Москвы.

"По нашим оценкам, как указывает господин Миллер, "Газпром" мог бы обеспечить снижение цен для потребителей Украины до 25% от сегодняшнего уровня. Мы это еще раз сегодня подтвердили", - продолжил Новак.

Но что же будет все-таки в случае, если контракт с Украиной закончится, а новых договоренностей достигнуто не будет? Российский министр энергетики спокойно отвечает на этот вопрос. Москве-то уж точно переживать особо не о чем. Свои обязательства перед европейцами она выполнить сможет. Вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович стал уверять журналистов, что никакой план Б и вовсе не нужен. Он почему-то свято верит в договороспособность Киева.

"На самом деле, самый простой вариант - продлить действующий контракт, который был предложен украинской стороне. Если будет конструктивный подход, если будут предложены приемлемые и экономически конкурентные тарифы, если будут урегулированы отношения, которые сегодня разбираются в арбитражных судах. Но мы знаем, что на сегодняшний день нет никаких предложений со стороны украинских коллег", - сказал Новак.

"Мы тоже полагаем, что нам плана Б не будет нужно. Я уверен, что если нам удастся продолжить конструктивный подход, то мы найдем решение для всех этих вопросов. Так, чтобы не было никаких вопросов ни в декабре, ни в январе. И что мы найдем решение для поставки газа через Украину", - заявил Марош Шефчович.

Повторная встреча министра энергетики России и представителя Еврокомиссии запланирована на сентябрь. Обе стороны выразили надежду, что к тому моменту политический кризис на Украине хоть немного стабилизируется, пройдут парламентские выборы, назначат правительство. И, возможно, в Киеве появятся люди, с кем действительно можно будет вести конструктивный диалог.

Лилия Акиньшина, Кирилл Алянский , ТВ Центр.