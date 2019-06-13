Подробности жестокого убийства жены экс-вратаря сборной России

Где сейчас находится Максим Соколов, неизвестно

К убийству жены экс-вратаря сборной России по хоккею Максима Соколова может быть причастен младший сын.

Трагедия произошла в одном из частных домов поселка Романовка Всеволожского района Ленинградской области днем 13 июня. По официальным данным следствия, в одной из комнат были обнаружены тела женщины с "явными признаками насильственной смерти" и юноши с "телесными повреждениями".

По одной из версий, которые выдвигают СМИ, 18-летний Максим поссорился с 45-летней матерью Ириной Соколовой, взялся за нож и зарезал ее. Затем он угрожал 15-летнему брату Арсению, а потом попытался покончить с собой. Второму сыну Соколовых удалось выбежать из дома и рассказать о произошедшем соседям. По другой версии, именно Арсений сначала напал на мать, а затем ранил брата. Что действительно произошло в четверг в доме Соколовых придется разбираться следствию.

Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Где сейчас находится отец семейства, неизвестно. Пострадавший 18-летний Максим находится в тяжелом состоянии в реанимации.

Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА из Санкт-Петербурга выразил соболезнования Соколову-старшему в связи с трагическими событиями в семье и предложил всестороннюю помощь.

Что известно о семье Соколовых:

Максим Соколов-старший ранее играл за сборную России, команды "СКА", "Авангард" Омской области. Является участником Олимпийских игр в Турине, призером Чемпионатов мира, чемпионом России, обладателем Кубка европейских чемпионов. Сейчас работает тренером молодежной команды "СКА-1946".

Максим Соколов-младший играет в "СКА-1946" вратарем. Арсений Соколов раньше тоже занимался хоккеем, но затем перешел в фехтование. Оба мальчика были на домашнем обучении, пишет telegram-канал Mash на Мойке.