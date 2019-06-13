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Российским судьям повысят зарплаты

22:46
  • четверг
  • 13 июня 2019

Указ подписал Владимир Путин

Президент России Владимир Путин подписал указ о повышении зарплат российским судьям. Сотрудников простимулируют в октябре 2019 года.

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Согласно документу, который опубликован на сайте правовой информации, повышение оклада в 1,043 раза осуществляется для обеспечения "полного и независимого" правосудия.

Действие указа коснется судей Конституционного и Верховного судов, федеральных судов общей юрисдикции, а также федеральных арбитражных и мировых судов субъектов страны, пишет URA.RU. Расходы на выполнение указа возложены на правительство России.

Ранее сообщалось, что россиянам снизят зарплату из-за короткой рабочей недели. Тему начали обсуждать после того, как премьер-министр Дмитрий Медведев не исключил, что в России сократят рабочую неделю до четырех дней. 

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