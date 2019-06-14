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Что страны ШОС противопоставят США

10:09
  • пятница
  • 14 июня 2019

В эфире программе "События. 25-й час" обсудили саммит ШОС

Саммит ШОС проходит спустя неделю после переговоров лидеров России и Китая. Какое развитие получат в Бишкеке договорённости Владимира Путина и Си Цзиньпина? Смогут ли страны Шанхайской организации найти согласованные подходы для противодействия растущему давлению со стороны Вашингтона?

Эти и другие вопросы Алексей Фролов в эфире программы "События. 25-й час" обсудил с директором Института Дальнего Востока Российской академии наук Сергеем Лузяниным.

Полный комментарий эксперта смотрите в видео

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