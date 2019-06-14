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США "доказали" причастность Ирана к атаке на танкеры

08:35
  • пятница
  • 14 июня 2019

Тегеран обвинения Вашингтона отрицает

Инцидент с танкерами в Оманском заливе обсудили на экстренном заседании Совета Безопасности ООН. По итогам встречи конкретных решений принято не было. При этом все его участники выступили за беспристрастное и объективное расследование, передает "Газета.Ru".
Посольство прояснило судьбу россиян с горящего у берегов Ирана танкера

Накануне два нефтяных танкера - норвежский и японский - были атакованы в территориальных водах Ирана. По предварительным данным, для этого использовались торпеды и мины. Пострадавших нет - членов экипажа, среди которых оказались 11 россиян, эвакуировали.

Всего береговая охрана Ирана спасла 44 человека. Сейчас моряки находятся в иранском порту, их жизни ничто не угрожает. С нашими соотечественниками пообщались местные журналисты.

Ответственность за нападение на танкеры пока никто на себя не взял. Однако Вашингтон поспешил во всем обвинить Тегеран. Об этом на специальном брифинге заявил госсекретарь США Майк Помпео. Атаку он назвал "угрозой международному миру и безопасности и открытым нападением на свободу мореплавания".

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