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Звезда сериала "Дикая роза" умерла от рака в 54 года

08:17
  • пятница
  • 14 июня 2019

Гонсалес известна миру по роли Леонеллы Вильяреаль

Скончалась актриса Эдит Гонсалес. Звезде сериала "Дикая роза" было 54 года. Несколько лет она боролась с онкологическим заболеванием.

В 2017 году Гонсалес удалось обуздать рак, у нее началась ремиссия. Однако через два года болезнь вернулась. У Эдит Гонсалес остались муж и 14-летняя дочь, передает телеканал CNN.

Мексиканка Эдит Гонсалес известна миру по роли Леонеллы Вильяреаль в сериале "Дикая роза".  Также многие могли запомнить ее по сериалу "Богатые тоже плачут".

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