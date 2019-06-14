Звезда сериала "Дикая роза" умерла от рака в 54 года

Гонсалес известна миру по роли Леонеллы Вильяреаль

Скончалась актриса Эдит Гонсалес. Звезде сериала "Дикая роза" было 54 года. Несколько лет она боролась с онкологическим заболеванием.

В 2017 году Гонсалес удалось обуздать рак, у нее началась ремиссия. Однако через два года болезнь вернулась. У Эдит Гонсалес остались муж и 14-летняя дочь, передает телеканал CNN.

Мексиканка Эдит Гонсалес известна миру по роли Леонеллы Вильяреаль в сериале "Дикая роза". Также многие могли запомнить ее по сериалу "Богатые тоже плачут".