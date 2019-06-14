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На каких дорогах в России разрешат ездить со скоростью 130 км/ч

08:30
  • пятница
  • 14 июня 2019

Только в трех европейских странах можно так мчаться

Российский дорожный научно-исследовательский институт Минтранса России разработал проект нового стандарта (ГОСТ), который позволит увеличить скоростной лимит на 46 дорогах. 
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На платных участках трасс М4 ("Дон") и М11 (Москва - Санкт-Петербург) планируется поднять скорость с 110 до 130 километров в час. Еще на 44 участках федеральных дорог могут увеличить скоростной режим до 90-110 километров в час.  

Как пишет "Коммерсантъ", новый ГОСТ вступит в силу, если в течение года на дороге не зарегистрируют более трех аварий на промежутке одного километра, а глубина дефектов дорожного покрытия не превысит 15 километров. Кроме того, над дорогой должны установить табло с обновленной информацией. 

Новый ГОСТ также потребует организовать зоны для остановки на дорогах, где ширина обочины меньше 1,5 метра. Площадки должны находиться друг от друга на расстоянии 3-5 километров в зависимости от количества полос.   

Отметим, что скоростной лимит в 130 километров в час на автомагистралях действует на дорогах Франции, Дании и Германии. В остальных странах запрещается разгоняться до 100-120 километров в час. 

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