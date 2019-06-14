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На Крымском мосту построен первый железнодорожный путь

08:52
  • пятница
  • 14 июня 2019

Строители соединили рельсы пути, ведущего с полуострова на материк

14 июня в России историческое событие. На Крымском мосту строители соединили рельсы первого железнодорожного пути, передает "ТВ Центр".

В этом направлении поезда будут следовать с полуострова в Краснодарский край. Путь прокладывали с двух берегов Керченского пролива. Бригады рабочих двигались навстречу друг другу и встретились под сводом арки. Они соединили на главном участке стройки два именных звена - Тамань и Керчь.

Общая длина железнодорожного пути, как и моста, составила 19 тысяч километров. Путь прозвали бархатным, так как между рельсами отсутствуют стыки. Пока по нему строители будут перевозить грузы, необходимые для прокладывания второй колеи и завершения строительства всей магистрали.

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Прокладка с двух берегов Керченского пролива
Прокладка с двух берегов Керченского пролива
Прокладка с двух берегов Керченского пролива
Прокладка с двух берегов Керченского пролива
Прокладка с двух берегов Керченского пролива
Прокладка с двух берегов Керченского пролива
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