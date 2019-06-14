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На Украине назвали катастрофой последствия блокады Крыма

08:46
  • пятница
  • 14 июня 2019

Водная блокада полуострова привела к затоплению сел на Херсонщине

Бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко рассказал о последствиях блокады Крыма для украинцев. По его словам, Херсонской области Украины угрожает экологическая катастрофа и эпидемии.

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Он отметил, что граничащие с Крымом районы затапливает водой из перекрытого Северо-Крымского канала. При этом насосы, которые обеспечивают его работу, за несколько лет вышли из строя.

"Первая экологическая катастрофа - это засаливание плодородной земли, вторая - обезвоживание, третья экологическая катастрофа, когда переизбыток воды, села утопают, канализационные стоки и химия попадают в подземные грунтовые воды", - написал экс-депутат во "ВКонтакте".

По его словам, если ситуация не изменится, то в приграничных украинских селах начнутся эпидемии разных заболеваний.

Ранее бывший президент Украины Леонид Кравчук посоветовал Владимиру Зеленскому изменить государственную политику в отношении Крыма и снять все блокады.

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