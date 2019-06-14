"Это позорище": Собчак напала на Малышеву из-за слов о детях-кретинах

Выпуск программы о больных детях назвали "сурово и строго"

Журналистка Ксения Собчак раскритиковала телеведущую Елену Малышеву, которая позволила себе неоднозначные высказывания в программе про детей с аутизмом.

13 июня тему нового выпуска программы "Жить здорово!" сформулировали следующим образом: "Откуда берутся кретины?" Ведущая Елена Малышева заявила, что "кретин" является медицинским термином. По ее словам, этот диагноз определяет степень умственной отсталости. Как объяснила телеведущая, программу назвали "сурово и строго" из-за того, что проблема кретинизма стоит очень остро. Гостьей программы стала телеведущая Дана Борисова с 12-летней дочкой.

Формулировки, прозвучавшие в эфире телеканала, возмутили многих зрителей и специалистов. Ассоциация "Аутизм - Регионы" заявила о недопустимости использования подобной лексики, "поскольку это является нарушением прав, унижением достоинства и актом вербального насилия над людьми с ментальными нарушениями". Глава отделения клинико-патогенетических проблем детской и подростковой психиатрии НМИЦ ПН имени Сербского Анна Портнова сказала, что термины "кретин" и "идиот" не считаются медицинскими.

С критикой на Малышеву обрушилась в том числе журналистка Ксения Собчак, которая назвала телеведущую мерзавкой. "Какая жесть. Малышева в себе вообще? <…> Это позорище просто!" - написала она в своем Telegram-канале "Кровавая барыня".