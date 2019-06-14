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Мертвая зона размером с Ивановскую область появится на планете

09:50
  • пятница
  • 14 июня 2019

Рыба задохнется, а рыбаки останутся без работы

Ученые предсказали появление в Мексиканском заливе одной из самых крупных на планете бескислородных зон, называемых также мертвыми зонами. 
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Ученые из Национального управления океанических и атмосферных исследований и Университета штата Луизиана в США рассказали, что мертвая зона возникнет из-за буйного роста водорослей. Их питают удобрения с сельскохозяйственных угодий, которые попадают в Мексиканский залив через реки и ручьи. Во время разложения водоросли постепенно забирают из морской воды кислород, в результате чего рыба либо погибает, либо покидает залив. 

Больше всего от этого бедствия страдают местные рыбаки. "Это просто удар под дых", - сказал порталу Science Alert один из рыбаков, который планирует отправиться в Вашингтон, чтобы предупредить руководителей страны о надвигающейся катастрофе. 

Площадь мертвой зоны в Мексиканском заливе может составить 20-22,5 тысячи квадратных километров. Это примерно сопоставимо с площадью Ивановской области. По данным ученых, до сих пор самой большой бескислородной зоной в мире считалась зона в 15,5 тысячи квадратных километров.

Отметим, что на Земле насчитываются сотни мертвых зон общей площадью в 259 квадратных километров. 

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