Версии убийства жены экс-вратаря сборной России

Преступлению мог предшествовать конфликт

Следственный комитет выясняет обстоятельства убийства жены экс-вратаря сборной России по хоккею Максима Соколова. Согласно приоритетной версии, на женщину напал их старший сын. Сейчас он находится в реанимации.

"На месте происшествия также обнаружен 18-летний юноша с телесными повреждениями, который в тяжёлом состоянии госпитализирован в медицинское учреждение", — рассказали в следственном управлении СКР по Ленинградской области.

Пока уголовное дело возбуждено только по факту убийства. "Основная версия, да, по старшему сыну. Но пока это только версия", — сообщает РИА ФАН со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По его словам, об инциденте пока известно только со слов младшего 15-летнего сына убитой Арсения. Полная картина произошедшего станет ясна после проведения ряда необходимых экспертиз.

По данным СМИ, 17-летний Максим якобы планировал расправиться и с младшим братом, но тот успел выбежать из дома и позвал на помощь соседей. РЕН ТВ сообщает, что между женой Соколова и старшим сыном вспыхнул конфликт. Однако информация противоречивая.

Максим Соколов ранее играл за СКА, выступал за сборную России. Был участником Олимпийских игр в Турине. Максим Соколов-младший также играет в хоккей — за "СКА-1946".