"Все очень серьезно": Алибасова ждет тяжелая форма инвалидности

Он едва ли вернется к привычной жизни

Музыкальный продюсер Бари Алибасов, который находится в тяжелом состоянии в реанимации НИИ имени Склифосовского, может получить пособие по инвалидности.

Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин, который посетил коллегу в больнице, рассказал, что 72-летний Алибасов не застраховал свою жизнь, поэтому не получит никакой компенсации за пошатнувшееся здоровье. По мнению Разина, основатель группы "На-На" может рассчитывать лишь на пособие по инвалидности.

"Понятно, что Бари уже никогда не будет прежним. Я ведь был у него в палате и очень расстроился, когда увидел, в каком он состоянии. Все очень серьезно. Человек уже в любом случае останется инвалидом, причем тяжелым инвалидом", - цитирует Разина "Комсомольская правда".

Отметим, что инвалиды 1 группы получают ежемесячное пособие в размере примерно 10 тысяч рублей, а инвалиды 2 группы - чуть больше 5 тысяч.

В пятницу, 14 июня, Алибасову проведут гастроскопию, после которой будет ясно, сохраняется ли угроза жизни продюсера.

Бари Алибасова госпитализировали 4 июня после того, как он получил ожог желудка четвертой степени, по ошибке выпив жидкость для очистки труб "Крот". Ранее Бари Алибасов-младший рассказал, что новая травма отца наложилась на старую, полученную 40 лет назад, когда любовница ранила продюсера ножом.

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