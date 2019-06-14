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Отец Юлии Началовой: Вера не может свыкнуться с мыслью, что мамы не стало

10:58
  • пятница
  • 14 июня 2019

Продюсер сделал душещипательное признание

Отец Юлии Началовой Виктор рассказал, как семья живет после смерти певицы. По его словам, никто не может свыкнуться с утратой. "Сейчас наша главная поддержка - внучка Верочка" - признался Виктор.
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Девочку временно забрал ее отец Евгений Алдонин. Вера отдыхает с новой семьей футболиста в Турции. При этом Виктор Началов подчеркнул, что живет внучка с ним.

"Хотя папа постоянно с ней на связи. И мама Жени, вторая бабушка Веры, проявляет заботу. Можно сказать, что Вера живет со всеми. Но большую часть времени внучка проводит у нас дома", - цитирует продюсера сайт kp.ru.

Вера все еще не пришла в себя после потери мамы. "Внучке, безусловно, тяжело, она не может свыкнуться с мыслью, что мамы не стало. Но она умница, достойно все переносит", - рассказал Виктор.

Кроме того, Началов рассказал, что ему с женой потребовалась помощь специалистов после трагического ухода дочери. "Недавно летали на лечение в Израиль. Там в клинике врачи нам очень помогли психологически. И все равно мне пока сложно спокойно говорить про Юлю", - отметил он.

Виктор не может поверить в смерть Юлии. "Такое ощущение, что она на гастроли уехала", - заключил продюсер.

Напомним, Юлия Началова скончалась 16 марта в результате острой сердечной недостаточности, которая наступила из-за отека легких и мозга. Ей было 38 лет.

Видео: Вера Алдонина на отдыхе с отцом

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