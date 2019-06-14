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Путин: США подрывают режим нераспространения ядерного оружия

11:39
  • пятница
  • 14 июня 2019

Президент предупредил о последствиях выхода Вашингтона из сделки по Ирану

В пятницу в Бишкеке стартовала основная программа саммита Шанхайской организации сотрудничества. Главы стран-участниц обсуждают самые острые вопросы региональной и глобальной политики, передает "ТВ Центр".

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Утром прошло закрытое совещание в узком составе. Затем к лидерам "восьмёрки" присоединились главы государств, имеющих статус наблюдателей - это, напомним, Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия. А также руководители целого ряда международных организаций.

Среди основных тем саммита в пятницу - углубление экономических связей, координация усилий в борьбе с терроризмом и экстремизмом, ближневосточное урегулирование. О необходимости консолидации в решении этих вопросов говорил Владимир Путин. В своем выступлении он отметил ключевые темы, которым Россия уделит внимание - за время своего председательства в организации в ближайшие два года. Отдельно отметил ситуацию вокруг Ирана.

"Озабоченность вызывает положение дел вокруг Иранской ядерной программы. Выход США из Совместного всеобъемлющего плана действий, а он, напомню, был единогласно утвержден Совбезом ООН в 2015 году, не только дестабилизирует обстановку в регионе, но и способен подорвать режим нераспространения ядерного оружия. Как председатель в ШОС, имеем в виду добиваться выполнения участниками совместного всеобъемлющего плана действий взятых на себя обязательств. Считаем такой путь единственно логичным и правильным", - сказал Путин.

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