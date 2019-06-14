США направили в Оманский залив ракетный эсминец

В Совфеде заявили, что этот шаг чреват долгосрочными негативными последствиями

13 июня в Оманском заливе подверглись атаке два нефтяных танкера. На суднах прогремело несколько взрывов, после чего начался пожар. Точная причина инцидента пока не установлена. Еще до проведения официального расследования Вашингтон поспешил обвинить Иран. Тегеран полностью отрицает свою причастность. Соединенные Штаты уже направили в Аравийское море ракетный эсминец.

Для 44 членов экипажей пострадавших танкеров теперь все позади. После эвакуации иранскими катерами их доставили в порт Джаск. Помимо граждан Грузии и Филиппин среди них и 11 россиян.

Совершенно сходные обстоятельства двух инцидентов объединили экипажи. На всё случившееся они - главные очевидцы и свидетели - теперь смотрят со стороны по телевизору и обсуждают подробности. Один из танкеров, принадлежащий норвежской фирме, следовал из Арабских Эмиратов в Тайвань с грузом нефти. На борту другого судна, зафрахтованного японской компанией, был метанол. Танкер шел из Саудовской Аравии в Сингапур. Практически одновременно с обоих кораблей поступили сигналы о взрывах и последовавших пожарах. Корпуса оказались повреждены. Сначала сообщалось о якобы торпедной атаке. Но позже появились и другие версии.

"По словам экипажа, судно было атаковано с летательного объекта. Во всяком случае, они видели его незадолго то того, как танкер был подбит", - рассказал президент японской компании-судовладельца Ютака Катада.

Уже очевидно, что расследование, на котором настаивают все заинтересованные стороны, будет крайне непростым. Но кое-кому все ясно и без разбирательств. Спасенные экипажи еще не успели прибыть в порт, а в Вашингтоне уже созвали брифинг, чтобы объявить виновного, передает "ТВ Центр".

"По мнению правительства Соединенных Штатов, Исламская Республика Иран несет ответственность за нападения, совершенные в Оманском заливе. Эти атаки представляют собой явную угрозу международному миру и безопасности. Это вопиющая атака на свободу судоходства. Никакие экономические санкции не дают Исламской Республике права нападать на ни в чем не повинных гражданских лиц, нарушать мировые рынки нефти и участвовать в ядерном шантаже", - отметил государственный секретарь США Майк Помпео.

Ожидать от США другой реакции было бы странно. После разрыва ядерной сделки и возобновления санкций против Ирана, Вашингтон только и искал новых поводов, чтобы оправдать свои действия. Инцидент в Оманском заливе случился очень кстати. Да еще в то время, когда в Тегеран впервые за последние 40 лет с визитом прибыл премьер-министр Японии.

Для обсуждения случившегося экстренно собрался Совет Безопасности ООН. Заседание проходило в закрытом режиме. А в это время США опубликовали видеокарды, на которых якобы иранские моряки снимают с корпуса одного из танкеров неразорвавшуюся магнитную мину. Проше говоря, скрывают улики.

Скоропалительную версию Вашингтона о причастности Ирана к инциденту охотно поддержали Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты и Кувейт. В свою очередь страны Евросоюза и Турция изучают информацию. Не спешить с выводами и воздержаться от политически мотивированных обвинений призвали в российском МИД.

Но маховик нового конфликта уже запущен Вашингтоном. На усиление группировки ВМС США в Оманском заливе отправлен ракетный эсминец.

Алексей Платонов, "ТВ Центр".