В Россию за гражданством прибывают первые жители ДНР

Первые 34 жителя Донецкой народной республики пересекли границу с Россией

Украинская политика сегодня - в центре внимания за океаном. В США заявили: избрание Зеленского на пост главы государства создает новые возможности для урегулирования конфликта в Донбассе. Правда, нового президента пока больше волнуют разбирательства с парламентом. А вот в вопросе об установлении мира на юго-востоке страны дело не сдвинулось с мертвой точки. Между тем жители ДНР и ЛНР отправляются в Россию для получения гражданства.

Желающие получить российский паспорт уже выстраиваются в очередь. Ровно в полдень в Донецке и Луганске открываются пункты выдачи документов. Украина уже реагирует жестко. Там считают, что Россия таким образом хочет пополнить ряды своих вооруженных сил.

Кроме этого, поступали предложения о конфискации имущества у людей, получивших российский паспорт. Только вот какое право на это имеют нынешние власти, авторы инициативы умалчивают. А в это время в Киеве страсти тоже кипят нешуточные. На 21-ый день с момента начала производства по делу о роспуске Верховной Рады, Конституционный суд Украины выдерживает паузу. Депутаты пытаются вести информационную войну, а действующий президент обещал не давить. Но сторонники "Слуги народа" от шоу-бизнеса поддать газу все-таки попытались.

Сейчас Зеленскому остается рассчитывать только на зрителей. А они свое мнение не меняют. Сначала подписывали петицию против действующего главы государства, теперь готовят письмо, где поддерживают решение о роспуске парламента. А соцопросы тем временем фиксируют падение рейтинга президентской партии.

Если месяц назад большинство украинцев поддерживали детище Зеленского, то сейчас аналитики социологической группы "Рейтинг" увидели другие цифры. Курс на поддержку резко уходит в пике. Ведь ещё в апреле на выборах за президента и его команду голосовали более 70 процентов населения. Чтобы вернуть доверие, действовать нужно жёстче. Об этом говорят даже политические соперники нового главы государства.

В Конституционном суде до сих пор не могут определиться с окончательной датой вынесения решения по делу о законности указа о роспуске Рады. Решили с этим вопросом повременить до 20 июня. А пока президент и парламент ведут политическую войну в Киеве, в Донбассе не выдерживают нервы у украинских военных. В одном из подразделений ВСУ силовики в состоянии алкогольного опьянения начали стрелять друг в друга. Никто не умер, но несколько человек получили ранения.

Елена Макарова, "ТВ Центр".