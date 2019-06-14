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Москвичей предупредили об опасной погоде

11:49
  • пятница
  • 14 июня 2019

Надвигается гроза с градом

Последствия непогоды устраняют и в российских регионах. Проливные дожди, град и сильный ветер с порывами до 27 метров в секунду накануне обрушились на Калининградскую область. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Повалены деревья, повреждены автомобили и инженерные конструкции. Всего за час выпала почти половина месячной нормы осадков. Затоплены улицы - ливневые канализации попросту не справлялись с потоками воды. На дорогах образовались транспортные заторы.

Похожая картина и в Новосибирской области. В регионе прошли мощные грозы и ураган. Сильными порывами ветра оборваны линии электропередачи. На участке одной из дорог после дождя просел асфальт, образовалась внушительных размеров яма. Экстренное предупреждение сегодня объявлено и в столичном регионе. В Москве ожидаются гроза, град и сильный ветер.

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