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В Крыму на форуме "Таврида" завершается смена архитекторов

11:59
  • пятница
  • 14 июня 2019

Всероссийский форум проходит четвертый год

В Крыму на образовательном форуме "Таврида" подходит к концу смена архитекторов. Около 200 участников из разных регионов страны представили экспертной комиссии проекты по организации молодежного центра "Машук" в Пятигорске и образовательного пространства "Сенеж" в Подмосковье.

Всероссийский форум вот уже четвертый год открывает свои двери для талантливой молодёжи. И каждый может выиграть грант на реализацию своих идей, передает "ТВ Центр".

"Мне кажется, что наша сила в том, что мы не сообщество отдельно взятых регионов. Мы одна большая единая страна. Поэтому и условия для развития молодежи должны быть в стране в целом. Ну а Крым просто благословенная земля для этого", - отметил первый заместитель руководителя Администрации президента Сергей Кириенко.

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Участники Всероссийского молодёжного образовательного форума "Таврида"
Участники Всероссийского молодёжного образовательного форума "Таврида"
Участница Всероссийского молодёжного образовательного форума "Таврида"
Участница Всероссийского молодёжного образовательного форума "Таврида"
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