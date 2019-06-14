В Крыму на форуме "Таврида" завершается смена архитекторов

Всероссийский форум проходит четвертый год

В Крыму на образовательном форуме "Таврида" подходит к концу смена архитекторов. Около 200 участников из разных регионов страны представили экспертной комиссии проекты по организации молодежного центра "Машук" в Пятигорске и образовательного пространства "Сенеж" в Подмосковье.

Всероссийский форум вот уже четвертый год открывает свои двери для талантливой молодёжи. И каждый может выиграть грант на реализацию своих идей, передает "ТВ Центр".

"Мне кажется, что наша сила в том, что мы не сообщество отдельно взятых регионов. Мы одна большая единая страна. Поэтому и условия для развития молодежи должны быть в стране в целом. Ну а Крым просто благословенная земля для этого", - отметил первый заместитель руководителя Администрации президента Сергей Кириенко.