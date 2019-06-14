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Энистон вывернуло наизнанку из-за фото Питта и Джоли

11:14
  • пятница
  • 14 июня 2019

Она попыталась объяснить бесчувственность экс-супруга

Актриса Дженнифер Энистон призналась, что ей было больно смотреть на фотографии счастливых Брэда Питта и Анджелину Джоли. 

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Почти сразу после развода с Питтом звезда сериала "Друзья" сказала в интервью Vanity Fair, что некоторые фото ее бывшего мужа и Джоли показались ей тошнотворными. В первую очередь она имела в виду большую серию постановочных снимков в американском журнале W, на которых Брэд и Энджи позировали вместе с пятью детьми и разыгрывали разные сценки из жизни супругов в доме в Палм-Спрингс. 

По словам Энистон, публикация этих фотографий стала для нее серьезным ударом, но она взяла себя в руки и сказала: "Что тебя не убивает, делает тебя сильнее". Актриса попыталась объяснить, почему ее экс-возлюбленный не побоялся разбить ей сердце этими кадрами. "Он сделал ряд выборов, которые были крайне бесчувственными, - заявила Энистон. – Брэд не подлый человек, он бы никогда не стал обливать меня грязью". По ее мнению, Питт отнесся к этой фотосессии как к искусству и не догадался, что снимки могут кого-то ранить.

Ранее стало известно, что Брэд Питт и Дженнифер Энистон якобы провели выходные на итальянской вилле, куда их пригласили Джордж Клуни и его жена Амаль Аламуддин. "Брэд никогда не был счастливее", - рассказал анонимный источник о впечатлениях Питта, который, по слухам, решил вернуть себе Энистон после развода с Джоли. 

Видео: Передача ТВ Центра "Обложка. Громкие разводы"

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